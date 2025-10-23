Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.

Bakan Işıkhan, festival kapsamında Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergileri ziyaret etti.

Işıkhan, burada yaptığı açıklamada, Mardin'in kadim medeniyetlerin yer aldığı, binlerce yıllık medeniyetlerin yaşadığı bir merkez olduğunu söyledi.

Farklı kültürlerin burada bir arada yaşadığını dile getiren Işıkhan, "Özellikle Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Dara gibi antik şehirlerin bugün şehri de dolaştık. Hem yerli turist hem de yabancı turistler tarafından inanılmaz bir şekilde övgüyle izlendiğini gördük. Ben buradan öncelikle Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'a teşekkür ediyorum, kültür yolunu Mardin'e sunduğu için. Aynı zamanda Sayın Bakanımızın ekibine de teşekkür etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Müzeleri dolaşıyoruz ama kentin çok farklı yerlerinde Sayın Valimizin, Kültür ve Turizm il Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde çok güzel etkinlikler düzenleniyor." dedi.

Medeniyetin buluşma noktası olan bu şehirde hoşgörünün ve kardeşliğin yaşandığını ifade eden Işıkhan, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Biliyorsunuz, yüzyıllardan beri süren hem dillerin hem dinlerin şehri Mardin'de Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler hep birlikte bir arada yaşama kültürünü oluşturmuş durumdayız." ifadelerini kullanan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Aslında Türkiye'nin mozaiğini özetlediğimizde Mardin müthiş bir coğrafya. Mezopotamya'nın aşağısına baktığınızda şimdi gelen turistlere hayranlıkla bakıyorum. Çaylarını içerken müthiş bir manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi bizi izleyen kardeşlerimizi de davet etmek istiyorum Mardin'imize farklı bir medeniyet, farklı bir coğrafya var. Biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza tekrar huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, sayın vekilimize, il başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum çünkü bu bir ekip işi. Ekip de başarılı bir iş çıkarıyor. Şu an konserler devam ediyor. Yarın farklı sanatçıların katılımıyla konserler olacak. Tüm Mardinliler zaten şu an oraya gitmiş durumda. Müthiş bir şenlik, müthiş bir festival."