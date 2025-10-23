Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi.

        Bakan Işıkhan, festival kapsamında Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergileri ziyaret etti.

        Işıkhan, burada yaptığı açıklamada, Mardin'in kadim medeniyetlerin yer aldığı, binlerce yıllık medeniyetlerin yaşadığı bir merkez olduğunu söyledi.

        Farklı kültürlerin burada bir arada yaşadığını dile getiren Işıkhan, "Özellikle Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Dara gibi antik şehirlerin bugün şehri de dolaştık. Hem yerli turist hem de yabancı turistler tarafından inanılmaz bir şekilde övgüyle izlendiğini gördük. Ben buradan öncelikle Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy'a teşekkür ediyorum, kültür yolunu Mardin'e sunduğu için. Aynı zamanda Sayın Bakanımızın ekibine de teşekkür etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Müzeleri dolaşıyoruz ama kentin çok farklı yerlerinde Sayın Valimizin, Kültür ve Turizm il Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde çok güzel etkinlikler düzenleniyor." dedi.

        Medeniyetin buluşma noktası olan bu şehirde hoşgörünün ve kardeşliğin yaşandığını ifade eden Işıkhan, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        "Biliyorsunuz, yüzyıllardan beri süren hem dillerin hem dinlerin şehri Mardin'de Türkler, Kürtler, Araplar, Süryaniler hep birlikte bir arada yaşama kültürünü oluşturmuş durumdayız." ifadelerini kullanan Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Aslında Türkiye'nin mozaiğini özetlediğimizde Mardin müthiş bir coğrafya. Mezopotamya'nın aşağısına baktığınızda şimdi gelen turistlere hayranlıkla bakıyorum. Çaylarını içerken müthiş bir manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi bizi izleyen kardeşlerimizi de davet etmek istiyorum Mardin'imize farklı bir medeniyet, farklı bir coğrafya var. Biz ev sahipliği yapmaya hazırız. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza tekrar huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, sayın vekilimize, il başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum çünkü bu bir ekip işi. Ekip de başarılı bir iş çıkarıyor. Şu an konserler devam ediyor. Yarın farklı sanatçıların katılımıyla konserler olacak. Tüm Mardinliler zaten şu an oraya gitmiş durumda. Müthiş bir şenlik, müthiş bir festival."

        Bakan Işıkhan'a, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile davetliler eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 ilde sağanak yağış uyarısı
        8 ilde sağanak yağış uyarısı
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings, Mardin'de Müslüman oldu
        Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings, Mardin'de Müslüman oldu
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (2)
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (2)
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (1)
        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (1)
        Bakan Işıkhan: AK Parti, 85 milyonun itimadını kazanmıştır
        Bakan Işıkhan: AK Parti, 85 milyonun itimadını kazanmıştır
        Nusaybin'de Gazze yararına kermes
        Nusaybin'de Gazze yararına kermes
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli konser ve etkinliklerle sürüyor
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli konser ve etkinliklerle sürüyor