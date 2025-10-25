Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin yedinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Festival kapsamında İbrahim Candan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserle dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, "Dünden Bugüne" konseriyle Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonu'nda unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkum vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.