Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin yedinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

        Festival kapsamında İbrahim Candan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserle dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

        Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, "Dünden Bugüne" konseriyle Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonu'nda unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkum vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

        Yazar Tarık Tufan, "Gece Açan Çiçekler" söyleşisinde Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde okurlarıyla bir araya gelerek hayatın, edebiyatın ve insan ruhunun derinliklerine dair samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

        Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Ahşap Oyma Atölyesi" ile katılımcılar geleneksel el sanatlarında üretim yapmanın keyfini yaşadı.

        15 Temmuz Parkı'nda yer alan, rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan Çocuk Köyü, festivalin yedinci gününde de neşeli anlara sahne oldu. Çocuklar, Pandomim gösterisi ve Şirinler Çocuk Tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

        Kaybetmek kitabının tanıtıldığı E-Kitabım uygulama etkinliği, Mardin İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik keyifli bir atölye çalışması sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?

        Benzer Haberler

        Sanatçı Alişan Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Sanatçı Alişan Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi"nin açılışı yapıldı
        Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi"nin açılışı yapıldı
        Bakan Işıkhan, Mardin'de "Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Progr...
        Bakan Işıkhan, Mardin'de "Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Progr...
        Bakan Işıkhan: 1 milyon 634 bin 56 kadını çalışma hayatına kazandırdık
        Bakan Işıkhan: 1 milyon 634 bin 56 kadını çalışma hayatına kazandırdık
        Haluk Levent: Soykırımı lanetliyoruz
        Haluk Levent: Soykırımı lanetliyoruz