Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe kapatılacak

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:01 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünün, Artuklu'da devam eden içme suyu çalışmaları kapsamında 3 sokağın, trafik ve yaya güvenliği amacıyla kademeli olarak ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

        Şehir içi ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle Zafer, Eda ve Çağdaş sokaklarının, trafik ve yaya güvenliği amacıyla 29 Ekim'de trafiğe kapatılacağı ifade edilen açıklamada, sürücülere ulaşımda aksama yaşamamaları için yönlendirme levhaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Mardin'de hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul yapacak
        Mardin'de hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul yapacak
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Nusaybin'de Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenle...
        Nusaybin'de Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenle...
        Cumhuriyet Bayramı öncesi Atatürk posterli uçurtma, Mardin semalarında uçur...
        Cumhuriyet Bayramı öncesi Atatürk posterli uçurtma, Mardin semalarında uçur...
        Mardin'de 5 sokak ve cadde geçici olarak trafiğe kapatılacak
        Mardin'de 5 sokak ve cadde geçici olarak trafiğe kapatılacak
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı