Mardin'de içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe kapatılacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde içme suyu çalışmaları nedeniyle 3 sokak kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünün, Artuklu'da devam eden içme suyu çalışmaları kapsamında 3 sokağın, trafik ve yaya güvenliği amacıyla kademeli olarak ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Şehir içi ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle Zafer, Eda ve Çağdaş sokaklarının, trafik ve yaya güvenliği amacıyla 29 Ekim'de trafiğe kapatılacağı ifade edilen açıklamada, sürücülere ulaşımda aksama yaşamamaları için yönlendirme levhaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.