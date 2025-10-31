Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:05 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 21 kök Hint keneviri, 65,4 gram esrar, pompalı tüfek, tabanca, 3 şarjör, 46 fişek ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendird...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendird...
        Mardin'de 2 aile arasında kavga; 4 yaralı, kaçan şüpheli aranıyor
        Mardin'de 2 aile arasında kavga; 4 yaralı, kaçan şüpheli aranıyor
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mardin'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mardin'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor
        Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor
        Mardin Artuklu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        Mardin Artuklu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor