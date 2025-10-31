Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, 21 kök Hint keneviri, 65,4 gram esrar, pompalı tüfek, tabanca, 3 şarjör, 46 fişek ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi.

