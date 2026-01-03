Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de sağlık personeli, 84 yaşındaki hastayı ambulansa kadar sırtında taşıdı

        Mardin'in Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 84 yaşındaki kişi için sağlık ekipleri seferber oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:01
        Mardin'de sağlık personeli, 84 yaşındaki hastayı ambulansa kadar sırtında taşıdı
        Mardin'in Midyat ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan 84 yaşındaki kişi için sağlık ekipleri seferber oldu.

        Kar yağışının etkili olduğu kırsal Danışman Mahallesi'nde rahatsızlanan Nuri İnan'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Mahalle yolunun kardan kapanması nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.

        Aracın belirli bir noktadan sonra karda ilerleyememesi üzerine UMKE'de görevli hemşire Hüseyin Cihan Özdoğru, hastayı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa sırtında taşıdı.

        Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan İnan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İnan'ın yakınları, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

