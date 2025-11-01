Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, DMD hastası çocuğun doğum gününü kutladı
Mardin'in Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Abdurrahim Akçay'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Mardin'in Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Abdurrahim Akçay'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.
Kaymakam Çakır, ziyarette Akçay'ın doğum gününü kutlayarak, yakından ilgilendiği Akçay'a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi.
Çakır, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.
Akçay ve ailesi de Kaymakam Çakır'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.