        Mardin Haberleri

        Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, DMD hastası çocuğun doğum gününü kutladı

        Mardin'in Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Abdurrahim Akçay'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:22 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:22
        Mardin'in Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Abdurrahim Akçay'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

        Kaymakam Çakır, ziyarette Akçay'ın doğum gününü kutlayarak, yakından ilgilendiği Akçay'a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi.

        Çakır, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

        Akçay ve ailesi de Kaymakam Çakır'a teşekkür etti.

