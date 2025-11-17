Mardin'de operasyonda 3 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 3 uzun namlulu silah, tabanca, 293 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
