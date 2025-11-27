Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de öğrenciler iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarladı

        HALİL İBRAHİM SİNCAN/BEŞİR ŞAVUR - Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ortaokul öğrencileri, yapay zeka destekli iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarladı.

        Giriş: 27.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:05
        Mardin'de öğrenciler iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarladı
        HALİL İBRAHİM SİNCAN/BEŞİR ŞAVUR - Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ortaokul öğrencileri, yapay zeka destekli iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarladı.

        Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 13 yaşındaki Asmin Asya Demir, 14 yaşındaki Armin ​​​​​​​Arya Kelleci ve 13 yaşındaki Eymen Mirza Nas, danışman öğretmen Abdurrahman Abay'ın desteğiyle "İklimsel ve Coğrafi Değişkenlere Bağlı Trafik Güvenliği Projesi" hazırladı.

        Projede, hız tabelaları yolun yağış durumu ve sıcaklığa bağlı olarak hız sınırını belirliyor ve gerekli birimlere bilgi aktarabiliyor.

        Mevsim koşullarına göre trafik levhalarının değişerek trafik kazalarının önlenmesini amaçlayan proje, geçen yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda coğrafya alanında birincilik kazandı.

        Bu yıl aynı proje ile TEKNOFEST 2025 Yarışması'na katılan öğrenciler, Akıllı Ulaşım Kategorisinde Türkiye birinciliği ile en iyi sunum ödülü aldı.

        - Projenin patent başvurusu yapıldı

        Danışman öğretmen Abdurrahman Abay, AA muhabirine, aldıkları ödülün gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Projenin yağışların çok olduğu, sıcaklıkların çok düştüğü ve gizli buzlanmaların olduğu bölgelerde uygulanmasının önemine dikkati çeken Abay, projenin patentini almak için TÜBİTAK desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduklarını belirtti.

        Abay, "Mardin'de Akresta Geçidi'ne sistemi yerleştirirsek burada güzel bir çözüm önerisi sunacağımızı gördük. Bunu İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Valilik aracılığıyla belediyeyle de görüştük. Şu an onun görüşmeleri devam ediyor." diye konuştu.

        Merkezin Müdürü Ahmet Malgir de ilgi ve yeteneklerine göre eğitim verdikleri öğrencileri akademik, sanatsal ve bilinçsel anlamda geliştirmeyi ve yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Öğrencilerinin çok farklı projelere imza attığını anlatan Malgir, "Öğrencilerimizin bu projeyle birinci olması bizi gururlandırdı. Bu projenin hayata geçirilerek ülkemize çok büyük katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Uzun zamandır bu proje üzerine çalışıyoruz"

        Asmin Asya Demir ise yağışlı bir günde ailesi ile seyahat ederken babasının frene basmasına rağmen arabanın geç durduğunu fark ettiğini, nedenini araştırdığında iklimsel koşulların araçların fren mesafesini değiştirebileceğini öğrendiğini aktardı.

        Bu nedenle böyle bir proje yapma fikrinin geliştiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Bu fikri danışman hocama sundum. Sonra arkadaşlarımla gerekli güncellemeleri ve yenilikleri yaparak projenin maketini oluşturduk. Projemiz için gerekli yerlere başvurduk. TÜBİTAK ve TEKNOFEST'te birincilik ödüllerini aldık. Ekip arkadaşlarıma, hocama ve projeme çok güveniyordum. Uzun zamandır bu proje üzerine çalışıyoruz. Ülkemize katkıda bulunduğumuz için gururluyuz."

        - "Amacımız, insanların canını ve malını korumak"

        Armin Arya Kelleci de statik hız tabelalarının yağış veya buzlanma gibi risklerin olduğu durumlarda hız sınırlarının sabit kaldığını bunun da trafik kazalarına sebep olabileceğini söyledi.

        Bunun önüne geçebilmek için dinamik hız tabelası tasarladıklarını belirten Kelleci, şöyle konuştu:

        "Hız tabelamız yolun yağış durumuna ve sıcaklığına bakarak hız sınırını belirliyor ve gerekli birimlere bilgi aktarabiliyor. Güneş paneliyle de enerji verimliliği sağlanıyor. Örneğin yağmur yağdığı zaman hız sınırını saatte 20 kilometre düşürüyor ya da hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştüğü zaman hız sınırını daha da düşürüyor ayrıca sarı, kırmızı led ile hem görsel hem de sesli uyarılarda bulunuyor. Projemizle ödül kazandık. Projemizde amacımız trafik kazalarını en aza indirmek, insanların canını ve malını korumak."

        Eymen Mirza Nas ise yaptıkları araştırmalarda mevsimsel geçişlerde hızın saatte bir kilometre artmasının kaza oranı yüzde 3 artırdığını öğrendiklerini bildirerek, proje ile kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

