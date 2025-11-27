Mardin'de öğrenciler iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarladı

HALİL İBRAHİM SİNCAN/BEŞİR ŞAVUR - Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ortaokul öğrencileri, yapay zeka destekli iklim koşullarına göre değişen trafik levhası tasarladı.

Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 13 yaşındaki Asmin Asya Demir, 14 yaşındaki Armin ​​​​​​​Arya Kelleci ve 13 yaşındaki Eymen Mirza Nas, danışman öğretmen Abdurrahman Abay'ın desteğiyle "İklimsel ve Coğrafi Değişkenlere Bağlı Trafik Güvenliği Projesi" hazırladı.

Projede, hız tabelaları yolun yağış durumu ve sıcaklığa bağlı olarak hız sınırını belirliyor ve gerekli birimlere bilgi aktarabiliyor.

Mevsim koşullarına göre trafik levhalarının değişerek trafik kazalarının önlenmesini amaçlayan proje, geçen yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda coğrafya alanında birincilik kazandı.

Bu yıl aynı proje ile TEKNOFEST 2025 Yarışması'na katılan öğrenciler, Akıllı Ulaşım Kategorisinde Türkiye birinciliği ile en iyi sunum ödülü aldı.

- Projenin patent başvurusu yapıldı

Danışman öğretmen Abdurrahman Abay, AA muhabirine, aldıkları ödülün gururunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin yağışların çok olduğu, sıcaklıkların çok düştüğü ve gizli buzlanmaların olduğu bölgelerde uygulanmasının önemine dikkati çeken Abay, projenin patentini almak için TÜBİTAK desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduklarını belirtti.

Abay, "Mardin'de Akresta Geçidi'ne sistemi yerleştirirsek burada güzel bir çözüm önerisi sunacağımızı gördük. Bunu İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Valilik aracılığıyla belediyeyle de görüştük. Şu an onun görüşmeleri devam ediyor." diye konuştu.

Merkezin Müdürü Ahmet Malgir de ilgi ve yeteneklerine göre eğitim verdikleri öğrencileri akademik, sanatsal ve bilinçsel anlamda geliştirmeyi ve yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrencilerinin çok farklı projelere imza attığını anlatan Malgir, "Öğrencilerimizin bu projeyle birinci olması bizi gururlandırdı. Bu projenin hayata geçirilerek ülkemize çok büyük katkı sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.