Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, oluşturdukları güven ortamının devamını sağlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve işbirliği ile teknolojik imkanların aktif şekilde kullanılması sayesinde suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda kasım ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 7 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 4'ü tutuklandı. Terörle mücadele ile organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 5 operasyon düzenlenmiş olup 16 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 80 silah ile 2 bin 352 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan şahıslara karşı gerekli önlemler alınmakta ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Kasım ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 120 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 2 kişi yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir."

Bağımlılıkla mücadele kapsamında da çalışmaların hassasiyetle sürdüğünün altını çizen Akkoyun, narkotik suçlarla mücadelede geçen ay 137 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 160 kişiye işlem yapıldığı ve gözaltına alınan 28 şüpheliden 21'inin tutuklandığını bildirdi.

Akkoyun, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında düzenlenen 66 operasyonda da 93 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.

Huzur ve güven uygulamalarında aranan ve güvenlik güçlerince yakalanan 404 kişinin, siber suçlar kapsamında düzenlenen 4 operasyonda da gözaltına alınan 24 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirten Akkoyun, yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, bu kapsamda ağustos ayında 188 bin 796 aracın denetlendiğini vurguladı.

Kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, Mardinlilerin verdikleri destekle daha da güçlenerek yol katedeceklerini ifade eden Akkoyun, şunları aktardı: