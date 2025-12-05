Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 813 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.