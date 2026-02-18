Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, üç ayrı suçtan 11 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

