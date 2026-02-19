Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'taki barajlardan olası su tahliyelerine karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:58 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barajlardan olası su tahliyelerine karşı vatandaşlar uyarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'taki barajlardan olası su tahliyelerine karşı uyarıda bulundu.


        DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ tarafından, sorumluluk alanlarında yer alan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta, inşa edilerek işletmeye açılan barajların program çerçevesinde işletildiği belirtildi.

        Bölgede baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak barajlara gelen yüksek akımların meydana gelebildiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle zaruri kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.

        Açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin, yapılan ve yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tedbir alınması, nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, ilgili işletme esas ve usullerine uygun şekilde faaliyet yürütmesi, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, olası olumsuzlukların yaşanmaması için resmi kurum duyurularını takip etmeleri ve yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle rica olunur."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Mardin'de sis etkili oldu
        Mardin'de sis etkili oldu
        Mardin'de iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Mardin'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Mardin'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Mardin'de öğrencilerden kırsal okullara kitap desteği
        Mardin'de öğrencilerden kırsal okullara kitap desteği
        Mardin'de okullar ramazan için süslendi
        Mardin'de okullar ramazan için süslendi