Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:04 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bir otelde "Büyük Aile Sofraları" kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise hürmet ve şükranla andıklarını belirterek, gazilere aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

        Şehit ve gazilerin hatıralarına sahip çıkarak devletin bu topraklarda ilelebet payidar olması için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade eden Akkoyun, her zaman şehit aileleri ve gazilerin hizmetinde olduklarını söyledi.

        Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ramazan ayının bu bereketli ilk gününde aynı sofrada sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir şeref. Vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim makamlarını ali eylesin. Hayattaki tüm gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet etmeyi bir onur ve şeref görüyoruz. Şehit ailelerimiz bizlere ve devletimize emanettir. Bugün huzur içerisinde yaşıyorsak, 'Türkiye Yüzyılı' sağlam adımlarla ilerliyorsa bu şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları üzerinden inşa edilen huzur iklimi sayesindedir. Allah sizlerden razı olsun. Allah birliğimizi daim eylesin."

        İftar programı okunan duayla sona erdi.

        Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        "Mardin Ramazan Sokağı" hizmete açılacak
        "Mardin Ramazan Sokağı" hizmete açılacak
        Mardin'de 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi tutuklandı
        Mardin'de 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi tutuklandı
        Çocuğa ahırda şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı (2)
        Çocuğa ahırda şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı (2)
        Mardin'de çocuğa işkence olayında 1 şahıs tutuklandı
        Mardin'de çocuğa işkence olayında 1 şahıs tutuklandı
        Artuklu'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi
        Artuklu'da gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi