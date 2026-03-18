        Vali Akkoyun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Anma Günü mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Vali Akkoyun, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

        Bugün,"Çanakkale geçilmez" sözüyle tarihe kazınan, iman ve azmin, imkana galip geldiği aziz milletimizin istikbali ve istiklali uğruna nasıl tek yürek olduğunu tüm dünyaya gösterdiği gün olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Gözlerini kırpmadan vatan için şehadete yürüyen kahramanlarımız, bizlere bu cennet vatanı emanet etmiştir. Şehitlerimizin emaneti olan aziz vatanımızı, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıldönümü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

