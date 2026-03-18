Mardin'de asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kent merkezi ve ilçelerde 59 ekip ve 156 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, 33 okul, 26 umuma açık yer, 20 metruk bina ile 23 park ve bahçe kontrol edildi.





1692 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 fişek ele geçirildi, 556 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 43 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.



