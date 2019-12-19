Kızılay’dan Nusaybin'deki anaokulu öğrencilerine oyuncak hediyesi

Türk Kızılay’ı Mardin'in Nusaybin Şubesi ilçedeki anaokullarında eğitim gören öğrencilere oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay’ı Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü ve Kızılay bağışçıları destekleriyle alınan oyuncaklar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay tarafından anasınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

Oyuncakların okullara gönderildiğini belirten Çetin, Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulu'nda oyuncakların dağıtıldığı programa katıldı. Çetin, katkılarından dolayı Nusaybin Kızılay Şube Başkanı Ay ve yönetimine teşekkür etti.

Türk Kızılay’ı olarak kan bağışlarından yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlara kadar birçok alanda hizmet verdiklerini hatırlatan Kızılay Şube Başkanı İlamettin Ay, bu sefer de ilçede okuyan tüm anasınıfı öğrencilerine oyuncak hediyeler dağıttıklarını söyledi. Ay, desteklerinden dolayı Türk Kızılay’ı Gaziantep Ülke Alan Koordinatörlüğü, Kızılay bağışçıları, Nusaybin Kaymakamlığı, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini ifade etti.

MARDİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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