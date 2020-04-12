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Mardin'de TSK, MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla PKK'lıların saldırısı önlendi

DHA

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de TSK, MİT ve Jandarma'nın düzenlediği ortaklaşa operasyonda, Suriye'den gelen PKK'lı teröristlerin planladığı saldırı önlendi.  Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'den 5 kişilik terör örgütü PKK mensubunun ülkeye geçiş yapacağı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Özel Harekat Komando birlikleri bölgede tedbir alırken, MİT ekiplerince...

Mardin'de TSK, MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla PKK'lıların saldırısı önlendi

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de TSK, MİT ve Jandarma'nın düzenlediği ortaklaşa operasyonda, Suriye'den gelen PKK'lı teröristlerin planladığı saldırı önlendi. <br>Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'den 5 kişilik terör örgütü PKK mensubunun ülkeye geçiş yapacağı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Mardin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Özel Harekat Komando birlikleri bölgede tedbir alırken, MİT ekiplerince istihbarat desteği sağlandı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kırsal Şenyurt Mahallesinde bulunan sınır hattını yasadışı yollarla geçmeye çalışan 5 PKK'lı terörist tespit etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle teröristler ellerinde bulunan malzemeleri bırakarak geri kaçtı. Ekiplerin PKK'lı teröristlerin kaçış bölgesinde yaptıkları aramada 15 kilo plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, 6 elektrikli fünye, termal sırt çantası ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.<br>Güvenlik güçleri, saldırı amaçlı Suriye'den gelen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-04-11 23:23:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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