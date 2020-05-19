Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyanın en uzun gövdeli barajı Ilısu'da, enerji üretimi başladı

DHA

Mücahit YOLCUEmrah KIZILSelim KAYA/ DARGEÇİT (Mardin),(DHA)DİCLE Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzunu, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 türbinden ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla Mardin'de olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye bağlandığı törenle hizmete alındı. Güneydoğu Anadolu Projesi´nin (GAP) en önemli tesislerinden olan Ilısu Barajı ve HES´in planlama...

Dünyanın en uzun gövdeli barajı Ilısu'da, enerji üretimi başladı

<br>Mücahit YOLCUEmrah KIZILSelim KAYA/ DARGEÇİT (Mardin),(DHA)DİCLE Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzunu, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 türbinden ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla Mardin'de olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye bağlandığı törenle hizmete alındı.<br>Güneydoğu Anadolu Projesi´nin (GAP) en önemli tesislerinden olan Ilısu Barajı ve HES´in planlama çalışmaları 1950´li yıllarda başladı. Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyünün adı verilen projenin temeli 2008 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan proje, 2018 yılında su tutma aşamasına getirildi ancak baraj gölü sahasında kalan tarihi ve kültürel varlıkların korunup kurtarılmasına yönelik çalışmalardan dolayı su tutulmadı. Bu işlem, tarihi Hasankeyf ilçesindeki eserlerin taşınmasının ardından 19.07.2019'da başladı.<br>12 BİN YILLIK İLÇEDEKİ TARİHİ ESERLER TAŞINDI<br>Ilısu'nun yapımı nedeniyle su altında kalacak Batman'ın 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf ilçesi de 3 kilometre mesafedeki 3 bin dekarlık alana taşındı. Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim biriminde oluşturulan Kültürel Park'a taşındı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı yeniden inşa edildi. Yalnızca taşıma işlemleri için 300 milyon TL´nin üzerinde harcama yapıldığı belirtildi. Yeni yerleşim yerinde ayrıca, Kaymakamlık, belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi, kütüphane ve müze gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladığı ilçenin yeri yerleşim yerinde ayrıca Turizm Meslek Yüksek Okulu aşçılık ve turizm otelcilik alanında eğitime taşımalı olarak başlatıldı. Öte yandan Yeni Hasankeyf´te yapılan ticaret merkezine ve diğer alanlarda esnaf iş yerlerini açarken, ticari faaliyetler başladı.<br>YENİ YOLLAR<br>Ilısu ile birlikte daha önce standardı çok düşük ve araçların zorlukla geçtiği MidyatDargeçit yolu yeniden inşa edildi. Bu kapsamda 52 kilometrelik ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildi. Daha önce sallarla geçilen Dicle Nehri artık köprü ile geçiliyor. Baraj inşaatı kapsamında Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır´a ait köylerde de 237 kilometre asfalt kaplı köy yolu yapılıyor.<br>18 MİLYAR TL'YE MAL OLDU<br>Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1820 metre kret uzunluğuna sahip Ilısu barajı hidroelektrik santrali, her biri 200 megavat gücünde 6 türbinden oluşuyor. Toplam kurulu gücü 1200 megavat olan santral devreye girdiğinde, yılda ortalama 4120 gigawatt saat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Ekonomiye sadece enerji üretiminden yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar TL'ye mal oldu. Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyele sahip olan Dicle Nehri üzerinde kulan Ilısu, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü barajı özelliğini taşıyor. 10,6 milyar metreküp depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin üçüncü büyük depolama hacmine sahip baraj, dolgu hacmi bakımından Türkiye´nin ikinci büyük, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyanın birinci barajı konumunda yer alıyor. 204 megawatt kapasiteli barajın toplam 6 türbininin devreye girmesiyle ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar TL katkı sağlanacak ve yılda 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Yılsonuna kadar barajda tam kapasite üretime geçilmesi hedefleniyor. Bu üretim rakamı 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geldiği belirtildi. Ilısu projesinde; mimarlar, arkeologlar, sanat tarihçileri, şehir planlamacıları, biyologlar, zoologlar, botanik bilimciler, sosyologlar, paleontologlar, sosyal çalışmacılar ve tarihçiler de katıldı. Ilısu Barajı´nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilecek Cizre Barajı´na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilowatt saat enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında ise yıllık 1 milyar TL ilave gelir artışı sağlanması hedefleniyor.<br>İLK TÜRBİN TÖRENLE DEVREYE ALINDI<br>23 Nisan 2020´de Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin 100'üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı´nda ise Ilısu Barajı ve HES´in 6 türbininden birincisinin devreye alınmasına yönelik testlerin en önemli kilometre taşı olarak ilk döndürme (first run) işlemi gerçekleştirildi. Bugün de 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve ilk türbinde elektrik enerjisi üretimi törenle başladı. Mardin'in Dargeçit ilçesindeki baraj şantiyesinde düzenlenen törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, video konferansla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek ilk türbini devreye aldı. Bakanlar, açılış sonrası helikopterle havadan baraj sahasında incelemelerde de bulundu.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Dargeçit Mücahıt YOLCU, Emrah KIZIL, Selim KAYA<br>2020-05-19 17:59:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de üstü açık tur aracıyla 19 Mayıs konseri 
YEREL HABERLER Mardin'de üstü açık tur aracıyla 19 Mayıs konseri 
Vali Yaman’dan 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Vali Yaman’dan 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü ...
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
YEREL HABERLER Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu ...
Kızıltepe’de hasadı başlayan kırmızı mercimek hububat merkezine getirildi
YEREL HABERLER Kızıltepe’de hasadı başlayan kırmızı mercimek hububat ...
Mazıdağı'nda koyun kırkma dönemi başladı
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda koyun kırkma dönemi başladı
Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Midyat'ta 86 bin TL'lik kaçak telefon ele geçirildi
85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER 85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi
9 yaşındaki çocuk istedi, polis kapısına götürdü
YEREL HABERLER 9 yaşındaki çocuk istedi, polis kapısına götürdü
Korona virüs Ramazan Bayramı öncesi pastaneleri de vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs Ramazan Bayramı öncesi pastaneleri de ...
Mardin’de oteller iç turizmin açılması için gün sayıyor
YEREL HABERLER Mardin’de oteller iç turizmin açılması için gün ...
Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı
Midyat’ta uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Midyat’ta uyuşturucu madde ele geçirildi
Mardin’de park halindeki tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Mardin’de park halindeki tır alev alev yandı
Mardin’de bir terörist yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de bir terörist yakalandı
Keşif yapıp bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Keşif yapıp bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına ...
Jandarmanın ele geçirdiği 247 kilogram patlayıcının şüphelisi Kızıltepe’de yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmanın ele geçirdiği 247 kilogram patlayıcının ...
155'i arayıp bisiklet istedi
YEREL HABERLER 155'i arayıp bisiklet istedi
Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı adamın 14 yıllık hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı adamın 14 yıllık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X