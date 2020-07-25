Veganların tercih ettiği Kastilya sabunu üretiyor

Ürettiği doğal sabunlarla ünü dünyaya yayılan Aselcioğlu Sabunculuk, şimdi de veganların tercih ettiği, kimyasallardan ve hayvansal içeriklerden arındırılmış Kastilya sabununu piyasaya sürdü.

Avrupa, Ortadoğu ve Çin’e sabun ihracatı yapan Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, ürettikleri doğal birçok çeşit sabunun ardından özellikle veganların tercih ettiği tamamen bitkisel yağlardan üretilen Kastilya sabunu üretmeyi başardıklarını söyledi. Kastilya sabununun kimyasallardan ve hayvansal içeriklerden arındırılmış özelliğe sahip olduğunu belirten Özdener, "Tamamen bitkisel içerikli Kastilya sabunu son günlerde özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi duyuluyor. Kastilya sabunu bitkisel yağlardan elde edilen etkili ve çok yönlü temizleyici bir üründür. Eski Mısır dönemlerinden günümüze kadar uzanan Kastilya sabunu defne ve zeytinyağından ortaya çıkarılan, Haçlı Seferleri sonucu Avrupa'ya geldiği düşünülüyor. İspanya'nın Kastilya bölgesinde üretilmeye başlayan sabun bu nedenle bölgenin ismini almıştır. Bitkisel içerikli ve tamamen doğal bir sabun olduğundan dolayı özellikle kadınlarda merak uyandırmaya başlayan bu sabunun etkilerini de saymakla bitmiyor" dedi.



"Bebekleri bile rahatlıkla yıkayabilirisiniz"

İçerisinde kimyasalların bulunmadığı Kastilya sabununun Türkiye'de de giderek büyük ilgi görmeye başlandığını ifade eden Özdener, "Kastilya sabunu piyasada bulunan onlarca çeşit antibakteriyel jellerden çok daha iyi bir dezenfektandır. Özellikle kimyasallardan uzak kalmak isteyenlerin en çok kullandığı cilt temizliği ürünleri arasında yer alıyor. Kastilya sabunu hem kimyasal içermiyor hem de derinlemesine temizlik sağlamayı başarıyor. Kastilya sabunu hassas ciltler için şahane bir üründür. Bu nedenle organik Kastilya sabununu bebeklerinizi yıkarken de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalar içerisinde zeytinyağı ve defne bulunan Kastilya sabununun egzama gibi cilt sorunlarını tedavi ettiğini ortaya koyuyor. Evcil hayvanlarınızı Kastilya sabunu ile yıkayarak mükemmel bir temizlik sağlayabilirsiniz. Diğer şampuanlar yerine sevimli dostlarınıza bu sabunu kullanabilirsiniz. Bundan sonra İspanya’dan sonra Mardin’de de Kastilya sabunu üreteceğiz ve yurt dışına ihracatını yapacağız" diye konuştu.

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