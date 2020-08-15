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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel dikim yöresel kıyafetler turistleri mest ediyor

İHA

Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler yöresel kıyafet ve şalvarlara yoğun ilgi gösteriyor.

Özel dikim yöresel kıyafetler turistleri mest ediyor

Mardin’e gelen yerli ve yabancı turistler yöresel kıyafet ve şalvarlara yoğun ilgi gösteriyor.
Açık hava müzesi olan tarihi Mardin’e gelen ünlü isimler ile yerli ve yabancı turistlerin gözde giyim mağazası olan Tansaş Giyim Mağazası tarafından üretilip satılan desenli yöresel kıyafet ve şalvarlar görenleri mest ediyor. Mardin’e has yöresel kıyafetleri alan yerli ve yabancı turistler, satın aldıkları kıyafetler ile tarihi mekanlarda fotoğraf çekiliyor. Özellikle özel dikim olması gerekçesiyle tercih edilen yöresel kıyafetler, 4 mevsim giyilebilir olması dolayısıyla rağbet görüyor.
Mağaza sahibi Musa Kavan, yarım asırdır giyim sektöründe hizmet verdiklerini söyleyerek, yurt dışına da yöresel kıyafet ihraç ettiklerini ifade etti. Kavan, ”Yöresel kıyafet kumaşlarımız Türkiye sınırlarını aşıyor, yurt dışından bile şiparişlerimiz var. Mağazamız Mardin’e gelen ünlü isimler ile yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Şalvarlarımız sahilde, plajda, düğünlerde, tatilde, piknikte ve seyahatlerle kullanılabilir olması açısından çok kullanışlı olup müşterilerimiz rağbet ediyor. Pamuktan imal edilen yöresel kıyafetlerimiz naylon olmamakla beraber kendi özel dikimimizdir. Sadece Mardin’de bulabileceğiniz, yöresel kıyafet ve şalvarlarımız müşterilerimizce denendikten sonra satın alınıp tarihi mekanlarda fotoğraf çekiliyor. Müşterilerimizin memnuniyeti bizleri de memnun ediyor. Almanya'dan bile talep edilen siparişlere olumlu cevap vererek kıyafet gönderiyoruz. Sipariş vermek isteyen müşterilerimiz, online web sitemiz üzerinden bunu yapabilirler. 3 gün içerisinde verilen siparişi müşteriye ulaştırıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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