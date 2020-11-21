Mardin'de 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

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MARDİN, (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan uyuşturucuya geçit vermiyor. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatları doğrultusunda, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin

2020-11-21 09:31:12



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