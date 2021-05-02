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Mardin'de Paskalya Bayramı koronavirüs önlemleriyle kutlandı

DHA

Mardin'de Paskalya Bayramı koronavirüs önlemleriyle kutlandı


Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, Hz. İsa'nın yeniden dirilişi olan Paskalya Bayramı Kırklar Kilisesi'nde koronavirüs önlemleriyle kutlandı. 
Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskal Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenledikleri ayinle kutladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında rahip Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, koronavirüs salgının bitmesi için dualar edildi.
Ayinin ardından konuşan Kırklar Kilisesi Vakıfı Genel Sekreteri Murat Özberk, pandemi nedeniyle Paskalya Bayramı'nı buruk kutladıklarını söyledi. Paskal Bayramı'nı her yıl coşkulu şekilde kutladıklarını söyleyen Özberk,
"Maalesef pandemiden dolayı hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Kiliseye, sınırlı bir şekilde cemaatimizi almaya çalıştık. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Paskalya Bayramı bugün ülkemize ve dış ülkelerde beraber kutluyoruz. Bu bayramın öncelikle ülkemize ve bütün dünyaya hayırlı uğurlu olmasını ve özellikle pandeminin son ermesi için dua ettik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-05-02 11:23:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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