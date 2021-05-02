Süryaniler, Paskalya Bayramı ayininde koronavirüs için dua etti



Mehmet Halis İŞ/MİDYAT, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde, Süryaniler Paskalya Bayramı nedeniyle düzenlenen ayinde, koronavirüs salgınının bitmesi için dua etti.

Süryaniler Paskalya Bayramı'nı, Midyat ilçesindeki Mor Barsavmo Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Sabahın erken saatlerinde ailece kiliseye gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakarak dua etti. Papaz İshak Ergün'ün yönettiği ayinde, Süryaniler koranavirüs salgınının sona ermesini istedi. 3 gün sürecek Paskalya Bayramı kutlamalarında, kilisenin çıkışında cemaate 'yeni yaşamın ve dirilişin simgesi' olan boyalı yumurtalar ve çörek dağıtıldı.

Ayinin ardından konuşan Midyat Kiliseleri Papaz Yardımcısı Ayhan Gürkan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde bayramlaşmanın yapılmayacağını ifade ederek, "Biz Süryaniler için bugün kutsal bir gün. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kilisede ayinimizi yaptık. Tüm dünyanın barışı ve huzur için, aynı zamanda koronavirüs hastalığının da bitmesi için topluca dua ettik. Kilisedeki ayinden sonra bizler evlerimizde akrabalarımızın ve sevenlerimizin bayramını telefonla kutlayacağız. Evlere bayramlaşma ziyaretleri olmayacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ

2021-05-02 12:54:06



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