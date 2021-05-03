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Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

İHA

Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Mardin'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün Artuklu ilçesi valilik kavşağında meydana gelmişti. 34 KN 1100 plakalı otomobil, kavşaktan dönen 41 AGE 257 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın sonunda tırda maddi hasar oluşurken otomobilin içinde bulunan Y.İ. ve K.İ. sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.İ. ve K.İ. sıkıştıkları araçtan çıkarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Seyir halinde olan otomobilin, tıra yandan çarpması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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