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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de sınırdan geçmeye çalışan terörist yakalandı

İHA

Mardin'de sınırdan geçmeye çalışan terörist yakalandı

Suriye'den ülkeye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şahsın jandarma sınır istihbarat ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCKPYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma sınır istihbarat ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu M.M.A. isimli şahsın 2016 yılında Suriye, Haseke, Melikiyah Tel Adek kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitime müteakip Kamışlı, Rumeylan bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı, nöbetçi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
M.M.A. isimli terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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