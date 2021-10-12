3 yaşındaki Muhammet için protez bacak siparişi verildi

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Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´İin Kızıltepe ilçesinde koltuk değneğiyle yürürken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriyeli 3 yaşındaki Muhammet Hüseyin için kaymakamlık tarafından protez siparişi verildi.

Suriyeli ailenin 3 yaşındaki oğulları Muhammed, doğuştan yürüme engelli doğdu. Sağ diz kapağından aşağısı olmayan Muhammed, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam´ın talimatıyla Muhammed´in ailesine ulaşıldı. Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti. Muhammet'in protez için ölçüleri alındı. Protez bacağı sipariş edilen Muhammed, rahatça yürümek için gün saymaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2021-10-12 09:58:06



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