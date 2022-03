Mardinli minik Ronaldinho devlerin radarında Henüz 9 yaşında, U11 Futbol Ligi'nde 9 maçta 42 asistlik performans Mardinli Ronaldinho lakaplı 9 yaşındaki çocuk, 9 maçta 42 asistlik performansıyla Tanju Çolak’ın radarında

Mardinli 9 yaşındaki futbolcu Beşir Zeyneloğlu, Tanju Çolak’ın katıldığı U11 Ligi’nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Çolak, Ronaldinho lakaplı çocuğu 9 maçta 42 asistlik performansıyla PSG’nin dünyaca yıldızı Lionel Messi’ye benzettiği söylendi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Beşir Zeyneloğlu, hocası Rakan Keleş ile 6 yaşında futbola başladı. Mekan algısı, oyun kurma yeteneği ve bedensel zekası ile maçlarda büyük başarılar elde etti. Zeyneloğlu, Mardin’de gerçekleşen ve Tanju Çolak’ın da katıldığı U11 Futbol Ligi’nde 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik ile şampiyonluk elde eden Asurspor’a 42 asist ve 8 golle katkısı oldu. Ligde Tanju Çolak’ın gözünden kaçmayan bu başarısı ile minik futbolcu kendine geleceğin ‘Messi’si dedirtti.



“Konyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan teklif geldi”

Beşir’in Mardin için çok özel yetenekli bir çocuk olduğunu söyleyen Antrenör Rakan Keleş, “Çok farklı yetenekleri var. Kinestetik zekasının dışında bireysel yetenekleri, oyun zekası ve geleceği olan bir çocuk. Onun hakkında çok transfer teklifleri geldi. Konyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerden. Şu anda bizim Asurspor bünyesinde oynuyor. Geleceği olan ve kendisinden ümitli olduğumuz bir sporcudur. İnşallah istediğimiz yere gider” dedi.



“Mardinli Ronaldinho diyorduk, Tanju Çolak ona geleceğin Messi’si lakabını taktı”

Kinestetik zekasını eğitim verirken fark ettiklerini ifade eden Keleş, ”Beşir Zeyneloğlu, takımın içinde kinestetik zekası en iyi olanlardan biridir. Oyun zekası, top alışverişleri, kale şutları ve genel anlamda çok pratik bir topçu. Diğer sporcuların içinden sıyrılan bir topçu ve gelişime açık bir sporcudur. Aslında biz ona Mardinli Ronaldinho diyorduk. Tanju Çolak, Beşir’e geleceğin Messi’si lakabını taktı. Tabi ki Tanju ağabeyimiz o konularda bizden daha tecrübeli ve daha hakim. Bu nedenle bizde kendisini geleceğin Messi’si olarak adlandırdık. Beşir’in Mardin’deki organizasyonda bize 6 golle katkısı oldu” diye konuştu.

Beşir’in hikayesi Nevşehir Ürgüp Turnuvası’nda başladığını aktaran Keleş, “Orada her anlamıyla, gerek yapısı ve görüntüsü gerek futbol zekası olarak bir saç stili, Ronaldinho’ya benzemesi ve oyun zekasıyla alakalı bir durum. Orada ön plana çıkması Mardin adına güzel oldu ve Tanju Çolak’ın bundan haberi oldu. Ürgüp Turnuvası ile birlikte Tanju Çolak, Mardin’e geldi. Beşir’in ön plana çıkması bizim için gurur verici ve sevindirici oldu” şeklinde konuştu.



“Memleketim Mardin ve Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek istiyorum”

9 yaşında olduğunu ve ilkokul 4’üncü sınıfa gittiğine söyleyen Beşir Zeyneloğlu, “ 6 yaşındayken spora Rakan hocamla başladım. Rakan hocam beni bu günlere getirdi. Memleketim Mardin ve Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek istiyorum. Lakabım Mardinli Ronaldinho, bana bu lakabı arkadaşlarım taktı” ifadelerinde bulundu.



“U11 Ligi’nde Beşir’in takıma katkısı 42 asist ve 8 gol oldu”

Kinestetik zekası olduğunu, babası ve hocalarıyla birlikte buralara kadar getirdiklerini belirten antrenör Erdal Alper ise “Biz ona ne kadar yetebiliriz bilmiyorum. Kendimizi onunla yetiştirmeye çalışıyoruz. U11 Futbol Ligi sadece Mardin’de yapıldı Türkiye geneli. Oraya Asurspor Kulübü olarak katıldık. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik ile şampiyon olarak bitirdik. Beşir’in takıma katkısı 42 asit ve 8 golle oldu. Hemen hemen bütün gollerimizde Beşir’in katkısı var. Beşir’in gol atmaktan çok, gol attırmayı seven bir yapısı var. Oyun kurmaya yönelik bir muhabbeti var. Beşir, çok üst bir yetenek, amatör ruhla uğraşıyoruz, profesyonel değiliz. Mesela o kinestetik zekanın ölçümleri biz tam olarak yapamadık. Gözlemlerimizle yapıyoruz” dedi.



“Mekan algısı, kavrama yeteneği ve hızı, bizden daha hızlı kavrıyor”

Daha üst düzey ölçülerin yapılması için daha büyük kulüplerin, ekonomik güçlerin ve imkanların olması gerektiğini savunan Alper, “Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Kinestetik zeka üzerine çalışmalarım var. Beşir’in net bir kinestetik zekasının olduğunu söyleyebilirim. Beşir’in diğer rakipleri ile arasındaki fiziki güç farkını kapatan şey o. Kinestetik zekasıyla o farkı kapatıyor. Oyun okuma gücünü de oradan alıyor. Şu an yetiyoruz ama 2 yıl sonra yetebilir miyiz, bilemiyorum. O zaman daha büyük kulüp daha büyük koçlar gerekecek. Biz amatörüz” açıklamasında bulundu.

