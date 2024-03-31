Mardin Belediye başkan adayları kimlerdir? Mardin Belediyesi hangi partide? Mardin Belediye başkanı kimdir? Mardin Belediyesi hangi partide? Mardin Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Mardin Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mardin Belediyesini hangi parti kazandı ve Mardin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mardin yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:35 facebook

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