TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Mardin karayolu üzerinde bulunan Selen Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, Ğurs Mahallesi bağlantı yolundan ana yola çıkmak isteyen Faruk Eskici (26) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eskici, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybeden Eskici’nin cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

TIR sürücüsünün gözaltına aldığı kazada hayatını kaybeden Faruk Eskici’nin evli olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.