Maresca'dan Barcelona'ya övgü dolu sözler!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol ekibi Barcelona ile yarın oynayacakları maç öncesi Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

BARCELONA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İtalyan teknik adam, Katalan temsilcinden övgüyle bahsederek, "Harika oynuyorlar, Barcelona'dan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz. Saldırıları, savunmaları, geçen sezon ligi kazanmaları. İyi bir takım ve her zaman inisiyatifleri var. Biz de kendi tarafımızda aynısını yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Lewandowski'ye karşı agresif olacaklarını belirten Maresca, "Kesinlikle, Lewandowski olağanüstü bir oyuncu. Onu savunmak için elimizden geleni yapacağız, yani agresif olacağız. Ama Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Frenkie de Jong gibi çok fazla oyuncuları var. Ama bizim de maçı kazanmaya çalışabilecek çok fazla oyuncumuz var." diye konuştu.