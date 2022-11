"ARTIK BUNU YAPMAK İSTEMİYORUM' DEDİM"



Öte yandan Robbie, iki yıl önce 'Vanity Fair'e verdiği röportajda ise bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlatmıştı. ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini ifade etmişti. Robbie, “İlk sahnelerden sonra bir şeyler oldu, çok korkunçtu. Anneme ‘Sanırım bunu yapmak istemiyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bana baktı ve ‘Tatlım, bence vazgeçmek için artık çok geç’ dedi. İşte o zaman tek yolun devam etmek olduğunu anladım” şeklinde konuşmuştu.