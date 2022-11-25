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Margot Robbie'den 'müstehcen sahne' itirafı

Son dönemin popüler aktristlerinden olan Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ile rol aldığı 'Wolf of Wall Street' (Para Avcısı) filmiyle ilgili itiraflarda bulundu. Müstehcen sahneler öncesinde gerildiğini ifade eden oyuncu, cesaretini toplamak için bir miktar alkol aldığını söyledi

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  • Margot Robbie'den 'müstehcen sahne' itirafı - Magazin haberleri

    32 yaşındaki Avustralyalı aktris Margot Robbie; Leonardo DiCaprio, Jonah Hill ve Matthew McConaughey ile birlikte rol aldığı 2013 yapımı 'The Wolf of Wall Street' filminden sonra büyük bir şöhret yakaladı. Filmde, DiCaprio'nun karakteri Jordan Belfort'un eski eşi Naomi Lapaglia'yı canlandıran ünlü oyuncu, Hollywood'un aranılan aktristlerinden biri oldu.
  • Margot Robbie'den 'müstehcen sahne' itirafı - Magazin haberleri

    Londra'da düzenlenen Bafta: A Life In Pictures etkinliğinde konuşan Margot, ekranda kendinden emin görünse de gerçek hayatta durumun böyle olmadığını anlattı.
  • Margot Robbie'den 'müstehcen sahne' itirafı - Magazin haberleri

    Robbie, 'Wolf Of Wall Street' filminde Leonardo DiCaprio ile müstehcen sahneler çekmeden önce zorlandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, cesarete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bir miktar alkol aldığını itiraf etti. Robbie, daha önce de Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu söylemişti.
  • Margot Robbie'den 'müstehcen sahne' itirafı - Magazin haberleri

    "30 ERKEĞİN ARASINDA SEVİŞMEK UTANÇ VERİCİYDİ"

    Porter dergisine konuşan Margot Robbie, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etmişti.
  • Margot Robbie'den 'müstehcen sahne' itirafı - Magazin haberleri

    "ARTIK BUNU YAPMAK İSTEMİYORUM' DEDİM"

    Öte yandan Robbie, iki yıl önce 'Vanity Fair'e verdiği röportajda ise bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlatmıştı. ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini ifade etmişti. Robbie, “İlk sahnelerden sonra bir şeyler oldu, çok korkunçtu. Anneme ‘Sanırım bunu yapmak istemiyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bana baktı ve ‘Tatlım, bence vazgeçmek için artık çok geç’ dedi. İşte o zaman tek yolun devam etmek olduğunu anladım” şeklinde konuşmuştu.
  • Margot Robbie'den 'müstehcen sahne' itirafı - Magazin haberleri

    FOTOĞRAFÇILAR SÜREKLİ PEŞİNDEYDİ

    Robbie, filmi bırakmak istemesinin sebebinin, paparazzilerle mücadele etmek zorunda kalması olduğunu anlatmıştı. Fotoğrafçıların sürekli peşinde olduğunu söyleyen oyuncu, “Annem bir araba kazasında ölürse sizin markette fotoğrafımı çekmek istemeniz nedeniyle olacak ya da yeğenimin bisikletine çarpacaksınız. Ne için? Bir fotoğraf için mi? Tehlikeli ama yine de garip bir şekilde hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissettiriyor” ifadelerini kullanmıştı.

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