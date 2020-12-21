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Maria ile Mustafa 17. final bölüm fragmanı izle! Maria ile Mustafa 16. son bölüm

Maria ile Mustafa dizisi, 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Maria'nın Görkem hakkındaki gerçeği öğrenmesi damga vurdu. Şimdiden merakla beklenen Maria ile Mustafa 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Maria ile Mustafa 17. final bölümü fragmanı ve Maria ile Mustafa 16. bölüm...

Maria ile Mustafa 17. final bölüm fragmanı izle! Maria ile Mustafa 16. son bölüm

Pazar günleri ATV'de izleyici ile buluşan Maria ile Mustafa, 16. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı ve gözler şimdiden yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARIA İLE MUSTAFA 17. BÖLÜM FRAGMANI

MARIA İLE MUSTAFA 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem’in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır.

İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir?

Mustafa, Görkem’den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem’e ulaşacakken Görkem’in yeni planı ne olacaktır?

Maria, Görkem’i Nesrin’le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.

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