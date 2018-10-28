Galatasaray'da Mariano, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü. Mariano, maçın ardından yaptığı açıklamada hakemi eleştirdi. Mariano'nun açıklamaları şöyle:
"Şu an sıkışık bir dönemdeyiz, zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin bize daha motive oynayacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir maç, kaybettik. Bir an önce bunu unutup, önümüzdeki önemli bir maç var. Ona odaklanmamız gerekiyor. Anlamadığım bir şey var. Gördüğüm sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüm. Hepimizin bildiği gibi VAR sistemi, bu pozisyonlarda kullanılmayacaksa ne zaman yardım edecek? Haksız bir sarı kart gördüm. Dokunmadığım bir pozisyondu. Diğer taraftan bize yapılan bir faul vardı. Ona sarı kart gösterilmedi. Bu sarı kartın kriterini de anlamış değilim."
— Habertürk Spor (@HTSpor) October 28, 2018
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