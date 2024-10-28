Mario Balotelli resmen Genoa'da

Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu.

Bonservisi elinde olan İtalyan futbolcu, Genoa'ya imza attı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mario Balotelli, "Heyecanlıyım. Konuşmak için pek hevesim yok ama sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İçimde yangın var mı göreceksiniz. Genoa taraftarlarına selam gönderiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Umarım en kısa zamanda hazır olurum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki golcü futbolcunun Adana Demirspor'daki sözleşmesi Temmuz 2024'te sona ermişti.