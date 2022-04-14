O'nu korumanın günlük bedeli... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in güvenliğinin sağlanması için harcanan para dudak uçuklattı. Facebook’un çatı kuruluşu Meta’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son belgelere göre Meta, 2021 yılında Zuckerberg’i korumak için 15.2 milyon dolar harcadı.

SEC belgelerine göre bu tutar, 2020 yılında 13.4 milyon dolar, 2019 yılında ise 10.5 milyon dolar idi. Meta, geçen yıl ayrıca Mark Zuckerberg’in ailesinin korunması için de ek olarak 10 milyon dolarlık ödeme daha yaptı.

Geçen yıl Mark Zuckerberg ve ailesinin korunması için ödenen toplam tutar 25.2 milyon doları bulurken, Meta, Facebook’un CEO’su ve ailesinin güvenliği için 2021 yılında günde ortalama 70 bin dolara yakın bir para harcadı.

ÖZEL UÇAK MASRAFLARI...

Belgeler, koronavirüs pandemisi süreciyle Mark Zuckerberg’in özel seyahatlerinin de azaldığını gösterdi. 2019 yılında Zuckerberg’in kişisel yolculukları için yaklaşık 3 milyon dolarlık özel uçak harcaması yapan Meta’nın ödediği bu tutar 2020 yılında 1.8 milyon dolara, 2021 yılında ise 1.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Meta CEO’su ve ailesinin korunması için harcanan 25.2 milyon dolarlık masrafa, Zuckerberg’in kişisel özel uçak masrafları da eklenince toplam maliyet 26.8 milyon dolara ulaştı.

SANDBERG'E 11.3 MİLYON DOLARLIK HARCAMA

Sosyal medya devinin kişisel güvenlik/koruma harcamaları Mark Zuckerberg ve ailesi ile de sınırlı kalmadı. Meta’nın operasyonlarından sorumlu başkanı (COO) Sheryl Sandberg için harcanan kişisel koruma masrafı 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 4.4 milyon dolar, 7.6 milyon dolar ve 9 milyon dolar oldu.

Şirket ayrıca Sandberg’in kişisel yolculukları için yine 2019, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 1.3 milyon dolar, 872 bin dolar ve 2.3 milyon dolarlık özel uçak harcaması yaptı. Böylece Sandberg’in korunması ve özel uçak seyahatleri için harcanan toplam tutar da 11.3 milyon doları bulmuş oldu.