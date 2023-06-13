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Marketin ortasında bale yapan emekli öğretmen konuştu

Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca dans şovu yapan emekli öğretmen Nimet İyice, Türkiye'nin sevgilisi oldu. Balerini andıran hareketleriyle milyonlarca kişi tarafından izlenen İyice, küçüklüğünden bu yana vazgeçemediği dans tutkusuyla gönülleri fethetti

Marketin ortasında bale yapan emekli öğretmen konuştu
İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren yaşlı kadın, sevdiği müziği duyunca kendinden geçti ve elindeki çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra alanı adete sahneye çevirdi.

İHA'nın haberine göre o esnada kendisini izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. Şaşkınlıkla yaşlı kadını izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesini ayaklarını açarak tamamladı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin basına servis edilmesiyle yaşlı kadın kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazandı. Yaşlı kadının emekli resim öğretmeni Nimet İyice olduğu ortaya çıktı. Çocukluğundan beri sanatla uğraşarak dans ettiğini söyleyen emekli öğretmen, o anları heyecanla anlattı. Çalan şarkıyı nerede duyarsa duysun dayanamayıp oynadığını belirten İyice, dansı çok sevdiğini ve o şarkının ise kendisini anlattığını ifade etti.

“ŞARKI ÇALMAYA BAŞLAYINCA KENDİMİ KAYBETTİM”

Küçük bir şov daha yapmayı ihmal etmeyen emekli öğretmen İyice, “Kimse beni bu konuda tutamaz, o gün hem resim yaptım hem de ağladım ve maaşımı alarak eve döndüm. Dönmeden önce de markette ve pastanede dansımı yaptım. 'Gitme Buradan' şarkısı çalınca nerede duyarsam duyayım kendimi tutamıyorum.

Dışarı çıkarken nerede duyarsam orada oynayacağım dedim. Gitmeden önce markete gidip yaprak sarmasının fiyatına bakayım dedim. O esnada bir baktım ki şarkı çalmaya başladı. Sarışın kız vardı ve beni seyrediyordu. Başka da kimse olmayınca oynadım. Şarkı bitmeden utandım artık, şikayet edilir diye hemen kusura bakmayın deyip marketten ayrıldım” diye konuştu.

“3-4 YAŞLARINDAYKEN MİSAFİRLER HEP BENİ OYNATIRDI”

Misafirlerinin kendisine öncülük ettiğini ve bundan dolayı çocukluktan beri oynadığını ifade eden öğretmen İyice, “Küçükken düştüm ve bundan dolayı doktor benim için 'Bu kız çok hassas, iyi davranın' diye söyledi bizimkilere. 3-4 yaşlarındayken misafirler hep beni oynatırdı. Bundan kaynaklı çok severim oynamayı. O günden bugüne devamlı oynamayı seviyorum. Marketteki müzikte kendimi kaybettim. Ben ünlü olmak için oynamadım, çalışan seyretsin diye oynadım” dedi.

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