Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Güngören Güven Mahallesi Posta Caddesi'nde bulunan marketten geçen hafta 3 kişi tarafından gasp yapıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.



ELLERİNDE BIÇAKLARLA MARKETE GİRDİLER



19 ve 25 yaşlarındaki 3 soyguncudan biri marketin kapısında bekledi. Müşterilerin marketten çıkmasından sonra diğer 2 soyguncu bıçakları çıkarıp harekete geçti. Bir çalışanı sırtına bıçak dayayarak rehin alan zanlılar, kasiyer genç kıza da bıçak tehdidiyle kasaları açtırdı. Kısa bir süre içerisinde marketin iki kasasını soyan soyguncular, boş olan üçüncü kasayı da açtırdı. Bozuk paraları bile poşete koyup alan zanlılar, elektronik cihazları da alarak kaçtı.

'GECE KARTALLARI' YAKALADI



Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 'Gece Kartalları' olarak adlandırılan bekçiler soyguncular Emrullah D. (19), Çağatay O. (19). ve Ercan D.'nin (25) kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda 3 soyguncu kıskıvrak yakalandı.

UYUŞTURUCU İÇİN SOYGUN YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan 3 zanlı, kullanmak amacıyla uyuşturucu almak için soygun yaptıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından soyguncular çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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