        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Markus Gisdol: 4-0 zor bir skor - Bellona Kayserispor Haberleri

        Markus Gisdol: 4-0 zor bir skor

        Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 4-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "4-0 zor bir skor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 01:01 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:01
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "4-0 TABİ Kİ ZOR BİR SKOR"

        Alman teknik adam, "4-0 tabii ki zor bir skor ama Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamak bizim için biraz erkendi. Bazı oyuncularımız çok geç katıldılar. Bunun üzerine Majid'in sakatlığı vardı. Sonunda bu maç özelinde çok fazlaydı bunlar bizim adımıza ama oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar." dedi.

        Gisdol, "Detaylara baktığınızda, yediğimiz ilk golden önce bizim de çok önemli bir gol fırsatımız var. Eğer ilk golü biz atabilseydik, maç tamamen farklı bir şekilde ilerleyebilirdi. İkinci yarının başında da yaptığımız basit bir hata ile Galatasaray, ikinci golü buldu. Galatasaray gibi bir takıma bunu yapınca sizi cezalandırıyorlar ve bu da bizi kırdı." diye konuştu.

