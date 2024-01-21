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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Markus Gisdol: Aldığımız 1 puandan dolayı mutluyuz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Markus Gisdol: Aldığımız 1 puandan dolayı mutluyuz

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, 1 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:41 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:41
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        "1 puandan dolayı mutluyuz"
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        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, Fenerbahçe'nin yüksek seviyede oynayan bir takım olduğunu bilerek deplasmana geldiklerini belirtti.

        Futbolcularıyla ambiyans hakkında konuştuklarını ve iyi hazırlandıklarını vurgulayan Gisdol, şunları kaydetti:

        "İlk yarı bittikten sonra oyunculara çok geriye çekildiğimizi ve baskı yaptığımızda bir adım daha öne çıkıp rahat oynatmamamız gerektiğini söyledim. Geçiş oyununu daha iyi oynamamız gerektiğini söyledim. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Frikikten bir gol bulduk. Üçüncü bölgede daha fazla topa sahip olmaya ve pozisyonlara girmeye çalıştık. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakika zor geçebiliyor. Aldığımız 1 puandan dolayı mutluyuz."

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