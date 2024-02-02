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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Markus Gisdol: Basit gollerle mağlup olduk - Yılport Samsunspor Haberleri

        Markus Gisdol: Basit gollerle mağlup olduk

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, yedikleri basit gollerle mağlup olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 23:32 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:32
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        "Basit gollerle mağlup olduk"
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        Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 15 dakikasında kötü oynadıklarını dile getirdi.

        Sonrasında 75 dakika iyi oynadıklarını anlatan Gisdol, "Basit 2 gol yedik. Geri gelmeye çalıştık, bireysel anlamda oyuncu karşılaştırmasında arada fark oluyor. Buna rağmen iyi oynadık ama 2-0'ı çeviremedik Genel anlamda maçın geri kalan kısmında iyi oynadık. " dedi.

        Transfer konusuna da değinen Gisdol, "Açıkçası transfer dönemi bittiğinde mutlu olacağım. Bu sebeple futbolcuların çok konuştuğunu duyuyorum. Başkanımızla konuşmamız oldu. Ofansif anlamda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu kendisine ilettim. Umarım en kısa zamanda bunu açıklığa kavuştururuz. Bu transfer dönemi umarım biter. Bundan sonra inşallah odaklanmamız gereken şeylere odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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