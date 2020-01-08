Türkiye'yi esir alan sağanak yağış ve fırtına birçok şehirde kâbusa da yola açtı. Marmara Bölgesi'nde ise yaklaşık 3 gün süren yağışlı havaya poyraz da eşlik etti.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan ve mesai sonrası evlerine dönen milyonlarca kişi fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde saatler süren trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul'da da defalarca faciadan dönüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),sadece 2 günde 108 çatının uçtuğunu, 128 ağacın devrildiğini ve 3 istinat duvarının yıkıldığını duyurdu.

Açıklamada, "2 günde metrekareye birçok noktada 100 kilogram yağış düştü. 61 noktada göllenme ve su baskını oldu. En fazla yağış da Eyüpsultan, Şişli ve Beykoz'da ölçüldü" denildi.

İstanbul'da milyonlara zor anlar yaşatan fırtınanın ardından da kısa süre önce Marmara Denizi'nden poyrazın etkisini yitirdiğini gösteren kareler de dikkat çekti.