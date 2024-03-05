Marmaray çalışma saatleri: Marmaray’ın ilk ve son seferi ne zaman, saat kaçta?

Marmaray, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve şehir içi ulaşımın önemli bir parçası olan bir raylı sistemdir. Sabah işe gidiş saatlerinde ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun kullanılan Marmaray, hızlı ve güvenilir bir ulaşım imkanı sunmaktadır. Marmaray'ın çalışma saatleri, İstanbullular tarafından merak edilen ve sıklıkla araştırılan konular arasındadır. 2024 yılında da geçmiş yıllara benzer bir şekilde çalışma saatleri düzenlenmiştir. Ancak resmi tatillerde veya özel günlerde açılış ve kapanış saatlerinde değişiklikler yaşanabilir.

Marmaray, Halkalı'dan başlayarak Gebze'ye kadar uzanan geniş bir hat üzerinde hizmet vermektedir. Çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu için farklılık gösterebilir. Hafta içi Marmaray, sabah erken saatlerde başlayıp gece geç saatlere kadar hizmet vermektedir. Özellikle iş saatlerinde yoğunluk yaşanan bu raylı sistem, İstanbul trafiğinde zaman kaybını en aza indirmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise hafta içi saatlere göre biraz daha erken kapanmaktadır.

Marmaray'ın ilk seferi sabah erken saatlerde gerçekleşmektedir. Halkalı'dan kalkan ilk seferin saati 05:58 iken, Gebze'den kalkan ilk seferin saati ise 06:05'tir. Benzer şekilde, son seferler de gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Halkalı'dan son sefer 22:58'de kalkarken, Gebze'den son sefer 22:50'de kalkmaktadır. Hafta sonları olan Cumartesi ve Pazar günleri, Marmaray'ın çalışma saatlerinde belirli bir değişiklik yaşanmaktadır. Genel olarak, hafta içi çalışma saatlerine benzer bir düzenleme mevcuttur. Özellikle tatil günlerinde ve özel günlerde seyahat edecek olan kişilerin bu saatleri dikkate alması önemlidir.

Marmaray'ın bayram ve resmi tatillerdeki çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir. Bu dönemlerde en güncel bilgileri Marmaray'ın resmi internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından takip etmek gerekmektedir. Ayrıca, Marmaray'ın sefer sıklığı da yolculuk planları yaparken dikkate alınması gereken bir faktördür. Her durakta kaç dakikada bir trenin geldiği ve sefer sıklığı da bilgi almak isteyenler için kritik bir husustur. Marmaray, İstanbul'un hızlı ve etkili bir toplu taşıma sistemi olup, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran bir hizmet sunmaktadır.

Marmaray Son Sefer Saati

Marmaray, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve şehrin yoğun trafik sorununu azaltan önemli bir ulaşım ağıdır. Günlük iş ve özel yaşam trafiği içinde yer alan insanların tercih ettiği Marmaray, hızlı ve güvenilir bir ulaşım imkanı sunmaktadır. Özellikle sabah işe gidiş saatleri ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun bir kullanım görürken, diğer saatlerde ise daha stabil bir yoğunluğa sahiptir. Marmaray'ın çalışma saatleri, şehirdeki hareketliliğe ve ulaşım taleplerine göre belirlenmektedir.

2024 yılında da Marmaray son sefer saati, önceki yıllara benzer şekilde düzenlenmiştir. Ancak resmi tatillerde açılış ve kapanış saatlerinde değişiklikler yaşanabilir. Marmaray'ın ilk seferi sabah erken saatlerde başlar. Örneğin, Halkalı'dan ilk sefer saat 05.58'de kalkarken, Gebze'den ilk sefer saat 06.05'te hareket eder. Son seferler ise gece geç saatlerde gerçekleşir. Halkalı'dan son sefer 22.58'de yapılırken, Gebze'den son sefer 22.50'de düzenlenir. Cumartesi günleri Marmaray, hafta içi çalışma saatlerine benzer şekilde hizmet verir, fakat kapanış saatleri biraz daha erken olabilir. Örneğin, son seferler 01.20'ye kadar yapılmaktadır. Pazar günleri ise cumartesi günüyle aynı saat aralığında hizmet verir. Bayram ve resmi tatillerde ise Marmaray'ın sefer saatlerinde değişiklikler olabilir.

Marmaray'ın sefer sıklığı ise duraklar arasındaki mesafeye ve güzergaha bağlı olarak değişmektedir. Ancak genel olarak her 6-7 dakikada bir tren kalkmaktadır. Halkalı-Gebze arasında ise her 15 dakikada bir sefer düzenlenmektedir. Bu bilgiler ışığında, Marmaray'ın çalışma saatleri ve sefer sıklığı, İstanbul'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için önemli bir ulaşım bilgisidir.

Marmaray Çalışma Saatleri Hafta Sonu

Marmaray çalışma saatleri hafta sonu, cumartesi günleri 01.20'ye kadar, pazar günleri ise 01.28'e kadar hizmet vermektedir. Bu süreçte 22.50'den sonra yapılan seferler ise her yarım saatte bir kalkmaktadır. Bayram ve resmi tatillerde ise sefer saatlerinde değişiklik yaşanabilir. Detaylı ve güncel bilgiler için Marmaray'ın resmi web sitesi takip edilebilir. Marmaray, İstanbul'da yoğun trafiği azaltarak hızlı, güvenli ve efektif bir ulaşım imkanı sunmaktadır. Yoğunluğun en belirgin olduğu saatlerde ve özellikle iş saatlerinde kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verirken, diğer saatlerde de istikrarlı bir hizmet sunmaktadır.

Marmaray Çalışma Saatleri 2024

Marmaray çalışma saatleri 2024 verileri aşağıdaki gibidir.

Halkalı yönüne ilk tren son tren

Gebze: 06:05 | 22:50 2. Darıca: 06:08 | 22:53 3. Osmangazi: 06:10 | 22:55 4. Fatih: 06:12 | 22:57 5. Çayırova: 06:14 | 22:59 6. Tuzla: 06:03 | 23:03 7. İçmeler: 06:06 | 23:06 8. Aydıntepe: 06:07 | 23:07 9. Güzelyalı: 06:09 | 23:09 10. Tersane: 06:11 | 23:11 11. Kaynarca: 06:14 | 23:14 12.Pendik: 06:02 | 23:17 13. Yunus: 06:04 | 23:19 14. Kartal: 06:07 | 23:22 15. Başak: 06:09 | 23:24 16. Atalar: 06:11 | 23:26 17. Cevizli: 06:14 | 23:29 18. Maltepe: 06:02 | 23:32 19. Süreyya Plajı: 06:04 | 23:34 20. İdealtepe: 06:06 | 23:36 21. Küçükyalı: 06:08 | 23:38 22. Bostancı: 06:10 | 23:40 23. Suadiye: 06:12 | 23:42 24. Erenköy: 06:00 | 23:45 25. Göztepe: 06:02 | 23:47 26. Feneryolu: 06:04 | 23:49 27. Söğütlüçeşme: 06:07 | 23:52 28. Ayrılıkçeşmesi: 06:10 | 23:55 29. Üsküdar: 05:59 | 23:59 30. Sirkeci: 06:03 | 00:03 31. Yenikapı: 06:07 | 00:07 32. Kazlıçeşme: 06:11 | 00:11 33. Zeytinburnu: 06:13 | 00:13 34. Yenimahalle: 06:02 | 00:16 35. Bakırköy: 06:04 | 00:18 36. Ataköy: 06:06 | 00:20 37. Yeşilyurt: 06:09 | 00:23 38. Yeşilköy: 06:11 | 00:25 39. Florya Akvaryum: 06:14 | 00:28 40. Florya: 06:16 | 00:29 41. Küçükçekmece: 06:19 | 00:33 42. Mustafa Kemal: 06:22 | 00:35 43. Halkalı: —: —

Gebze yönüne ilk tren ve son tren

Halkalı: 05:58 | 22:58 2. Mustafa Kemal: 06:01 | 23:01 3. Küçükçekmece: 06:04 | 23:04 4. Florya: 06:07 | 23:07 5. Florya Akvaryum: 06:09 | 23:09 6. Yeşilköy: 06:12 | 23:12 7. Yeşilyurt: 06:14 | 23:14 8. Ataköy: 06:02 | 23:17 9. Bakırköy: 06:04 | 23:19 10. Yenimahalle: 06:06 | 23:21 11. Zeytinburnu: 06:09 | 23:24 12. Kazlıçeşme: 06:11 | 23:26 13. Yenikapı: 06:00 | 23:30 14. Sirkeci: 06:03 | 23:33 15. Üsküdar: 06:07 | 23:37 16. Ayrılıkçeşmesi: 06:11 | 23:41 17. Söğütlüçeşme: 06:14 | 23:44 18. Feneryolu: 06:02 | 23:47 19. Göztepe: 06:04 | 23:49 20. Erenköy: 06:06 | 23:51 21. Suadiye: 06:08 | 23:53 22. Bostancı: 06:11 | 23:56 23. Küçükyalı: 06:13 | 23:58 24. İdealtepe: 06:00 | 00:00 25. Süreyya Plajı: 06:02 | 00:02 26. Maltepe: 06:05 | 00:05 27. Cevizli: 06:08 | 00:08 28. Atalar: 06:10 | 00:10 29. Başak: 06:12 | 00:12 30. Kartal: 06:14 | 00:14 31. Yunus: 06:02 | 00:17 32. Pendik: 06:04 | 00:19 33. Kaynarca: 06:07 | 00:22 34. Tersane: 06:10 | 00:25 35. Güzelyalı: 06:12 | 00:27 36. Aydıntepe: 06:14 | 00:29 37. İçmeler: 06:15 | 00:30 38. Tuzla: 06:18 | 00:33 39. Çayırova: 06:22 | 00:37 40. Fatih: 06:24 | 00:39 41. Osmangazi: 06:26 | 00:41 42. Darıca: 06:28 | 00:43 43. Gebze: —: —

Ataköy yönüne ilk tren ve son tren

Pendik: 06:09 | 20:39 2. Yunus: 06:12 | 20:42 3. Kartal: 06:00 | 20:45 4. Başak: 06:02 | 20:47 5. Atalar: 06:04 | 20:49 6. Cevizli: 06:06 | 20:51 7. Maltepe: 06:09 | 20:54 8. Süreyya Plajı: 06:11 | 20:56 9. İdealtepe: 06:13 | 20:58 10. Küçükyalı: 06:00 | 21:00 11. Bostancı: 06:03 | 21:03 12. Suadiye: 06:05 | 21:05 13. Erenköy: 06:07 | 21:07 14. Göztepe: 06:10 | 21:10 15. Feneryolu: 06:12 | 21:12 16. Söğütlüçeşme: 06:00 | 21:15 17. Ayrılıkçeşmesi: 06:03 | 21:18 18. Üsküdar: 06:07 | 21:22 19. Sirkeci: 06:11 | 21:26 20. Yenikapı: 05:59 | 21:29 21. Kazlıçeşme: 06:03 | 21:33 22. Zeytinburnu: 06:06 | 21:36 23. Yenimahalle: 06:08 | 21:38 24. Bakırköy: 06:10 | 21:40 25. Ataköy: —: —

Pendik yönüne ilk tren ve son tren

Ataköy: 06:09 | 21:54 2. Bakırköy: 06:12 | 21:57 3. Yenimahalle: 06:13 | 21:58 4. Zeytinburnu: 06:01 | 22:01 5. Kazlıçeşme: 06:03 | 22:03 6. Yenikapı: 06:08 | 22:08 7. Sirkeci: 06:11 | 22:11 8. Üsküdar: 06:00 | 22:15 9. Ayrılıkçeşmesi: 06:04 | 22:19 10. Söğütlüçeşme: 06:07 | 22:22 11. Feneryolu: 06:09 | 22:24 12. Göztepe: 06:11 | 22:26 13. Erenköy: 06:13 | 22:28 14. Suadiye: 06:01 | 22:31 15. Bostancı: 06:03 | 22:33 16. Küçükyalı: 06:06 | 22:36 17. İdealtepe: 06:08 | 22:38 18. Süreyya Plajı: 06:10 | 22:40 19. Maltepe: 06:12 | 22:42 20. Cevizli: 06:00 | 22:45 21. Atalar: 06:02 | 22:47 22. Başak: 06:04 | 22:49 23. Kartal: 06:07 | 22:52 24. Yunus: 06:09 | 22:54 25. Pendik: —: —

Zeytinburnu yönüne ilk tren ve son tren