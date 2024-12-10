Marmaray seferleri iptal edildi
Marmaray'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri geçici bir süre yapılamıyor
Giriş: 10.12.2024 - 22:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:24
Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.
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