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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki hafta önce oluşan iki hortum ve beraberindeki fırtınanın, marinaya ve bağlı 40 yata 8 milyon liralık hasar verdiği tespit edildi.
Adaköy Mahallesi, Cennet Adası yanında Yalancıboğaz mevkisinde 21 Kasım'da 20 dakika arayla iki hortum oluştu.
Marinanın panton (yüzer iskele),elektrik ve su sayaç panoları, itfaiye araçları, yatların karaya çekilmesi gibi zararlarının 3 milyon lira olduğu ve tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla sigorta şirketlerinin hasarı ödeyecekleri belirtildi.
Hortumlarda hasar gören 40 yatın da kendi sigorta şirketlerince 5 milyon lira civarındaki zararının karşılanacağı, yat sahiplerinin işlemlere başladığı ifade edildi.
Marmaris Yat Marina Genel Müdürü Bora Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumların doğal afet olduğunu, marina işletmesi olarak sigortalarının bulunduğunu ve zararlarının tespitinden sonra karşılanacağını söyledi.
İlk kez iki hortumla karşılaştıklarını ve can kaybı yaşamamalarının, en büyük tesellileri olduğunu dile getiren Kök, "Marina işletmesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Bir doğal afetle karşı karşıya kaldık. Sigortalarımız mevcut. Marina olarak 3 milyon zararımız oldu. Sigortalarımızla çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Kök, 40 yatın da hortumlardan irili ufaklı hasar gördüğünü aktardı, şöyle devam etti:
"Yat sahipleri ve görevlileri de kendi sigortalarıyla görüşüp hasar tespitlerini yapıyorlar. Tam net bir tespit yok. Yatların da 5 milyon civarında hortumdan oluşabilecek hasarı olduğunu hesaplıyoruz."
DEHŞET ANI KAMERADA
Öte yandan yaşanan felaketin büyüklüğü de marinanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hortumun marinaya girişi, iskeleye bağlı yatların hortumdan dolayı hareketlendiği, halatlarının koptuğu, havada botlar ve diğer malzemeler uçuşuyor.
Yapılan temizlik çalışmaları ile hortumun izlerinin silindiği marinada günlük yaşam devam ediyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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