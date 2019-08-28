Marmaris'te son dakika deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Marmaris'te yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremi hissettiklerine dair paylaşım yaptılar. İşte 28 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 28, 2019
MARMARİS'TE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Büyüklük 4.6 (Mw)
Yer Akdeniz, 91.57 km. Marmaris (Mugla)
Tarih 28/08/2019 - 14:58:19 (TS)
Enlem 35.7763 (K)
Boylam 27.6366 (D)
Derinlik 27.68 (KM)
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