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HaberlerGündem

Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberine göre; merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD en son depremlerin listesini resmi sayfasında yayınladı. Marmaris'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İşte 28 Ağustos Son depremler listesi....

Deprem

Marmaris'te son dakika deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Marmaris'te yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında depremi hissettiklerine dair paylaşım yaptılar. İşte 28 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

MARMARİS'TE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Büyüklük 4.6 (Mw)
Yer Akdeniz, 91.57 km. Marmaris (Mugla)
Tarih 28/08/2019 - 14:58:19 (TS)
Enlem 35.7763 (K)
Boylam 27.6366 (D)
Derinlik 27.68 (KM)

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