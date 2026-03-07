Canlı
        Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi | Son dakika haberleri

        Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi: Tekneler yan yattı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre; Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da yaklaşık 2 metre çekildi. Bölgede bulunan tekneler, salmalarının karaya oturması nedeniyle yan yattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 18:33
        1

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.

        2

        Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle kum adacığı oluştu.

        3

        Bölgede bulunan tekneler, salmalarının karaya oturması nedeniyle yan yattı.

        4

        Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiği görüldü.

        5

        Yalancıboğaz mevkisinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacığı ile yan yatan tekneler, dronla görüntülendi.

        6

        Öte yandan, Ege kıyılarında suyun çekilmesinde gelgit, fırtına, rüzgar ve topografyanın önemli rol oynadığı, bu durumun her yıl şubat ve martta görüldüğü kaydedildi.

