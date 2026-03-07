Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi: Tekneler yan yattı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre; Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da yaklaşık 2 metre çekildi. Bölgede bulunan tekneler, salmalarının karaya oturması nedeniyle yan yattı
Giriş: 07.03.2026 - 18:33 Güncelleme:
1
Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.
2
Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle kum adacığı oluştu.
3
Bölgede bulunan tekneler, salmalarının karaya oturması nedeniyle yan yattı.
4
Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiği görüldü.
5
Yalancıboğaz mevkisinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacığı ile yan yatan tekneler, dronla görüntülendi.
6
Öte yandan, Ege kıyılarında suyun çekilmesinde gelgit, fırtına, rüzgar ve topografyanın önemli rol oynadığı, bu durumun her yıl şubat ve martta görüldüğü kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ