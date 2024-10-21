Marmaris'te öncelik çocukların olacak

Muğla'nın Marmaris Belediyesi, çocukları korumaya yönelik yeni bir uygulamanın ilk adımını attı. Belediye tarafından hazırlanan "Çocuk Koruma Politikası" belediyenin tüm hizmetlerinde ve bundan sonra yapacağı çalışmalarda uygulanmaya başlandı.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda uygulamayla ilgili belediye personelini bilgilendiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, son dönemde sıkça çocuklara yönelik şiddet ve istismar haberlerinin alındığını hatırlatarak, "Biz, Marmaris Belediyesi olarak söz veriyoruz. Bugünden itibaren bütün belediye hizmetlerinde ilk önceliğimiz çocuklar olacak. Yol, park, spor, temizlik, her ne hizmet yaparsak öncelik çocuklar olacak. Bir yaklaşımda bulunarak çocukları ön plana alıyoruz. Onların fikirlerini, taleplerini, haklarını ve geleceğini dikkate alarak çalışacağız" dedi.