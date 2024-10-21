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        Başkan Ünal: Marmaris'te bütün hizmetlerde öncelik çocukların olacak

        Muğla'nın Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çocuk Koruma Politikası" ile artık tüm hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında öncelik çocukların olacak. Uygulama hakkında personeli bilgilendiren Belediye Başkan Acar Ünlü, "Biz, Marmaris Belediyesi olarak söz veriyoruz. Bugünden itibaren bütün belediye hizmetlerinde ilk önceliğimiz çocuklar olacak. Yol, park, spor, temizlik, her ne hizmet yaparsak öncelik çocuklar olacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:06
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        Marmaris'te öncelik çocukların olacak
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        Muğla'nın Marmaris Belediyesi, çocukları korumaya yönelik yeni bir uygulamanın ilk adımını attı. Belediye tarafından hazırlanan "Çocuk Koruma Politikası" belediyenin tüm hizmetlerinde ve bundan sonra yapacağı çalışmalarda uygulanmaya başlandı.

        Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda uygulamayla ilgili belediye personelini bilgilendiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, son dönemde sıkça çocuklara yönelik şiddet ve istismar haberlerinin alındığını hatırlatarak, "Biz, Marmaris Belediyesi olarak söz veriyoruz. Bugünden itibaren bütün belediye hizmetlerinde ilk önceliğimiz çocuklar olacak. Yol, park, spor, temizlik, her ne hizmet yaparsak öncelik çocuklar olacak. Bir yaklaşımda bulunarak çocukları ön plana alıyoruz. Onların fikirlerini, taleplerini, haklarını ve geleceğini dikkate alarak çalışacağız" dedi.

        Sözleşmenin bütün belediye çalışanlarını kapsadığını söyleyen Ünlü, "Belediye çocuklara hizmet üreten bir yapı. Bizim de belediye olarak çocuklara yönelik birçok projemiz var. Biz burada kurum olarak çocukların istismar edilmesini ve ihmallere uğramasını önlemek için bir taahhütte bulunuyoruz. Hizmet üretirken evet insanı önceliyoruz ama artık çocuğu önceleyeceğiz. Kuracağımız çocuk meclisi ile çocukları belediyenin karar verme mekanizmalarına dahil edeceğiz. Sizlerin de bu sürece katkı vermesini, fikirlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Bir kez daha yineliyorum, belediye başkanı olarak ben ve tüm personelimiz çocuklarımızı koruyacak, kollayacak ve geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlayacağız. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

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