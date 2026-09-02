Mars'ta 'denizanası' göründü: Curiosity'nin karesi yıllar sonra viral oldu

EN GÜÇLÜ İHTİMAL BİR GÖRÜNTÜLEME ARTEFAKTI

Şeklin nasıl oluşmuş olabileceğine dair en güçlü açıklamalardan biri, Medium'da konuyu ele alan Amit Surti'den geliyor. Surti'ye göre görüntüdeki şekil gerçek bir cisim değil, görüntüleme sırasında oluşan bir iz. En güçlü aday da kozmik ışınlar. Surti, sürecin kameranın rutin bir kalibrasyon adımında başlamış olabileceğini söylüyor:

“Curiosity'nin kameraları yüksek radyasyonlu bir ortamda çalışıyor. Kozmik ışın denen yüksek enerjili parçacıklar uzayda CCD dedektörlerini sürekli bombardımana tutuyor. Bir kozmik ışın, bias çerçevesi adı verilen kalibrasyon adımı sırasında dedektörde bölgesel bir yük bırakıyor. Kameranın işleme sistemi daha sonra bu kalibrasyon ölçümünü asıl görüntüden çıkarıyor. Bu işlem, parçacık çarpmasının bıraktığı parlak yükü koyu bir kalıntı izine dönüştürebiliyor.”

Şeklin aşağı doğru uzanan ince uzantıları da aynı mekanizmayla açıklanabilir. Yükün dedektör üzerinde piksel sütunları boyunca hareketi, yani yük difüzyonu, belirli bir okuma yönüyle birleşince koyu çekirdekten aşağı doğru ince uzantılar oluşabilir. Bu da denizanasını andıran şekli açıklayabilir. Çarpmanın anlık olması ve kalıcı bir hasar bırakmaması durumunda, böyle bir iz yalnızca tek bir karede görünebilir. Benzer bir şekil daha önce de yakalanmıştı. 2022'de çekilen bir navigasyon kamerası görüntüsünde de aynı türden bir şekil görülmüştü.