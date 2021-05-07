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Mart ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2021 yılı Mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. İthalat birim değer endeksi ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Mart ayında 96,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5.6 puan azalarak, 2021 yılı Mart ayında 91.0 oldu

Mart ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
HABERTURK.COM

Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,9, yakıtlarda yüzde 51,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 32.3 ARTTI

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 37,8 artarken, yakıtlarda yüzde 10,8 azaldı.
İhracat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 10,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 14.3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 39,4, yakıtlarda yüzde 11,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 arttı. İthalat birim değer endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10.0 ARTTI

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6, yakıtlarda yüzde 8,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19,4 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre değişmedi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0.9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Şubat ayında 131,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 artarak, 2021 Mart ayında 132,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Mart ayında 112,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 27,1 artarak, 2021 Mart ayında 143,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Şubat ayında 110,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 artarak, 2021 Mart ayında 111,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Mart ayında 108,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,4 artarak, 2021 Mart ayında 115,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI MART AYINDA 91.0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Mart ayında 96,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,6 puan azalarak, 2021 yılı Mart ayında 91,0 oldu.
Dış ticaret haddi, 2021 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak 93,9 oldu.

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