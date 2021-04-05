"Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı?" Hemen belirtelim ki Mart ayı enflasyon oranı 5 Nisan Pazartesi günü yani bugün açıklandı. İşe 2021 Mart ayı enflasyon oranları...

MART AYI ENFLAYON ORANI (TÜFE)

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

DOLAR YUKARI YÖNLÜ HAREKETE GEÇTİ

TCMB yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası yüzde 10 yükselen Dolar kuru, enflasyon verisi öncesinde 5 Nisan haftasına 8.20 bandında başlıyor. Küresel piyasaların büyük bölümünü Paskalya Bayramı nedeniyle tatil.